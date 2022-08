IBGE: prazo para inscrição em novo processo seletivo encerra hoje

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para Mato Grosso do Sul encerra nesta segunda-feira (29) o prazo para inscrição no processo seletivo complementar para recenseadores. São 6.606 vagas temporárias para coleta de informações em campo.

Para o Estado, são 215 vagas, sendo uma vaga para ACM (Agente Censitário Municipal), sete vagas para ACS (Agente Censitário Supervisor) e 207 para Recenseadores, em vários municípios de MS e para assentamentos e terras indígenas.

Não é preciso pagar taxa de inscrição. Também não haverá aplicação de prova e a chamada será feita após análise de títulos, como diplomas, certificados de conclusão de cursos dos ensinos fundamental, médio ou superior.

O contrato deverá ter duração de três meses, com possibilidade de prorrogação. A remuneração é medida por produtividade, com carga horária mínima de 25 horas semanais. Além do Mato Grosso do Sul, as vagas contemplam Alagoas, Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.