Dia D para cadastro de doadores de medula óssea acontece no Hospital Regional

No dia 31 de julho, acontece uma parceria do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) com o Hemosul para o cadastro de doadores de medula óssea. A açaõ será no Hemosul HRMS, que estará funcionando em horário estendido, das 07:00 às 18:00, sem interrupção para almoço.

O objetivo é recrutar novos doadores para o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME). Servidores, acadêmicos, estagiários, residentes, funcionários terceirizados e instituições parceiras estão sendo convidados a participar dessa importante iniciativa que pode salvar vidas.

A Coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, reforçou a relevância do cadastramento voluntário: “O cadastramento voluntário de medula óssea é muito importante, é a única chance de vida de alguém que precisa de um transplante de medula e já tentou todas as outras opções. No Brasil, a chance de encontrar um doador não aparentado é de 1 para cada 100.000. Desta forma, quanto maior o número de indivíduos cadastrados no REDOME, maior a probabilidade de encontrar um doador compatível. Parcerias que possam mobilizar pessoas, como essa do Hospital Regional, são essenciais para a conscientização e o cadastro de doadores de medula.”

Além do cadastro de medula óssea, os voluntários que participarem do evento também terão a oportunidade de realizar a doação de sangue, contribuindo para a normalização dos estoques do Hemosul, que são fundamentais para atender às demandas de transfusões e outros procedimentos médicos.

A diretora-presidente do HRMS, Dra. Marielle Alves Corrêa Esgalha, estende o convite à toda a sociedade. “Todos os que se encaixam nos critérios para a doação de medula óssea, bem como para a doação de sangue, convidamos para se juntarem a essa causa nobre e fazerem a diferença na vida de quem precisa. Sua participação é essencial para salvar vidas e proporcionar esperança a muitos pacientes que aguardam por um transplante de medula óssea”, concluiu.

Neste link você acessa os critérios para doação de medula óssea. Neste outro, você acessa os critérios para doar sangue.

Com informações da Funsau.

