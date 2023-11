Hospital São Julião é o primeiro do país com a certificação ‘Rumo ao Lixo Zero’

Reconhecimento marca a busca contra o desperdício e o desvio de resíduos sólidos dos aterros sanitários

Em junho passado, o São Julião iniciou campanha para concorrer à certificação Rumo ao Lixo Zero, concedida pelo Instituto Lixo Zero, representante no Brasil da Zero Waste International Alliance. O conceito representa a luta contra o desperdício e a meta é o máximo desvio de resíduos sólidos dos aterros sanitários. Tudo a ver com o trabalho que o hospital vinha desenvolvendo em silêncio, há 23 anos, investindo na coleta seletiva, na reciclagem, compostagem e reflorestamento, afinal está localizado em uma área de 240 hectares.

Conforme noticiado na ocasião, pelo jornal O Estado, a adesão contou com a visita do embaixador da Itália, Francesco Azzarello, que ressaltou que o hospital era líder, em toda a América Latina com o primeiro e maior projeto deste tipo. “A embaixada é muito sensível a esta causa, isso porque, há dois anos, fomos a primeira embaixada do mundo a ter a certificação Lixo Zero mundial e fomos recertificados no ano passado. A questão ambiental deve começar com a educação das crianças, elas devem ir para casa e ensinar os pais e as mães, não só para a terra, mas também, para o mar, que está sendo destruído pelo plástico”, argumentou.

Os primeiros levantamentos apontaram para o índice de 57% de desvio de resíduos. A campanha mobilizou a comunidade interna, pacientes e acompanhantes e o resultado é o São Julião como o primeiro hospital do país a atingir o índice de 82% de desvio de resíduos sólidos do aterro sanitário, processo 100% auditado pelo Instituto Lixo Zero. A instituição deu um passo inédito como a primeira unidade hospitalar brasileira nesse processo e com esse alcance.

O Hospital São Julião nasceu há 83 anos, como uma das 33 colônias espalhadas pelo Brasil para confinar hansenianos. Com a descoberta da cura, foi uma das poucas que conseguiu se reinventar. Hoje, é um hospital filantrópico, aberto a diversas especialidades, a serviço do SUS (Sistema Único de Saúde), com 387.000 atendimentos realizados em 2022. No Estado de MS, é referência em oftalmologia e no tratamento da hanseníase. Ir. Silvia Vecellio, atualmente com 92 anos, é a responsável pela transformação da antiga colônia de hansenianos em um hospital moderno.

Esse processo, iniciado em 1970, foi revolucionário para a época, pois teve como base princípios humanistas, hoje em consonância com a Agenda 2030 e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), entre eles, um olhar para a preservação ambiental, temas atualíssimos, incorporados pela instituição e pelo novo presidente, o engenheiro Carlos Melke.

A cerimônia de certificação será realizada no dia 1º de dezembro, às 8h30, no Centro de Convenções Dr. Gunter Hans, com sede no Hospital São Julião, com a presença de autoridades, instituições ambientais e o presidente do Instituto Lixo Zero do Brasil, Rodrigo Sabatini que, no dia seguinte, estará a caminho de Dubai, para participar da COP28 da ONU. Segundo Sabatini: “O exemplo do Hospital São Julião merece ser citado em minha fala, nessa reunião global para o meio ambiente”, finaliza.

Por – Michelly Perez

