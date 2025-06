Hospital São Julião é escolhido pela segunda vez para receber o Prêmio Zilda Arns da Câmara dos deputados

O Hospital São Julião, de Campo Grande (MS), acaba de ser contemplado pela segunda vez consecutiva com o Prêmio Zilda Arns, concedido pela Câmara dos Deputados a instituições que se destacam na promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa no Brasil.

A indicação, feita pelo deputado federal Geraldo Rezende (PSDB-MS), reconhece a histórica contribuição do Hospital São Julião à saúde pública e ao atendimento humanizado no Estado de Mato Grosso do Sul. Referência nacional e internacional, o São Julião se destaca por sua atuação filantrópica, especialmente junto à população idosa e em situação de vulnerabilidade social.

“Receber esse prêmio pelo segundo ano consecutivo é uma honra que reforça nosso compromisso com a dignidade e o cuidado humanizado. Agradecemos profundamente ao deputado Geraldo Rezende, um homem da saúde, cuja sensibilidade e trajetória ética muito engrandecem essa conquista”, afirmou Carlos Augusto Melke, presidente executivo da instituição.

A solenidade oficial de entrega do Prêmio Zilda Arns ocorrerá no dia 1º de outubro de 2025, na Câmara dos Deputados, em Brasília, em alusão ao Dia Internacional do Idoso.

Sobre o Prêmio Zilda Arns

Criado em 2017, o prêmio homenageia anualmente pessoas e instituições que desenvolvem trabalhos relevantes em prol da proteção e valorização dos direitos da pessoa idosa no Brasil.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram