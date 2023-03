Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Domingou com as vibes superpositivas do Sol, que segue o baile no seu signo e troca likes com a Lua, deixando seu brilho pessoal, simpatia e boa lábia no modo turbo. Você vai fazer sucesso em qualquer rodinha e a vontade de encontrar as pessoas queridas deve falar mais alto. Aproveite para tirar o pezinho de casa, fazer um passeio ao ar livre ou então marcar um programa gostoso para colocar os papos em dia com a galera. O período promete ser animado, divertido e você tem mais é que saborear os prazeres da vida em boa companhia. Na paquera, há cem por cento de chance de cravar uma conquista gloriosa, então, bora chamar o crush para sair! A dois, você e o love estarão mais próximos e sintonizados.

Touro (de 21/4 a 20/5)

É dia de folga, mas sua cabecinha pode ficar a mil, buscando alternativas para faturar um dinheiro extra e fazer o salário render até o fim do mês. Não esquenta, bebê, porque boas chances devem surgir logo cedo e quem te ajudará a identificá-las é a sua intuição. Hoje seus instintos estão despertos e você pode descobrir um jeito rápido de atrair uma graninha. Também pode destravar assuntos que andaram mal das pernas e resolver uma porção de coisas em casa. À tarde, relaxar será a melhor pedida e você pode se distrair maratonando uma série com pessoas próximas ou o mozão. O romance atravessa uma fase de estabilidade e tudo flui bem com o mozão, mas não convém criar muitas expectativas na paquera.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua segue linda, leve e solta no seu signo e deixa o seu astral nas alturas ao fechar parceria com o Sol no período da manhã. Isso significa que seu jeito sociável e animado vai estar no comando e a vida social ficará movimentadíssima. Bora planejar um programa diferente fora de casa ou marcar aquele almoço esperto com amigos, parentes e pessoas queridas, pois o domingão tem tudo para ser maravilgold. A tarde pode se mostrar mais propícia para tirar um cochilo e descansar, mas seu pique continuará animado à noite e os contatinhos vão ferver. Paquera estimulada em encontros com a turma. Se está de olho em alguém, não perca a chance de definir o lance com o crush. União abastecida de boas vibes.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Domingou com “d” de descanso e o dia já começa favorável para curtir preguicinha no seu canto. Você pode ficar mais a fim de sossego do que de agito, mas a Lua forma aspecto positivo com o Sol e garante um dia produtivo para adiantar tarefas, organizar os compromissos da semana ou bolar planos para reforçar o orçamento. Pode centrar suas energias em um projeto, traçar novas metas e ter ideias interessantes para colocar em prática no trabalho. Só não deixe a turma de casa e o mozão em segundo plano ou pode ouvir cobranças – reserve um tempo para dar atenção às pessoas queridas e mimar o xodozinho. Se está solteiro(a), pode pintar atração forte por alguém popular, mas não será tão fácil se revelar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros mandam todo apoio para leonines que gostam de divar e revelam que não faltará oportunidade para desfilar e arrasar por aí. Sol e Lua prometem gratas surpresas neste domingão e você que faz parte do time pode esperar sucesso absoluto em passeios, agitos ou numa viagem, além de momentos deliciosos com quem se identifica mais. As amizades terão papel destacado hoje e vão deixar o seu dia mais especial. Aproveite para marcar um programa diferente com a galera, rever pessoas queridas que andam distantes e matar a saudade de quem não vê há tempos. Agora, é nos assuntos do coração que a sua felicidade será completa e tudo indica que você vai se sentir nas nuvens ao lado do crush ou do mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com vitalidade para dar e vender logo cedo, você terá pique de sobra para ir atrás das suas metas e fazer o dia render em vários aspectos. É domingo, mas os interesses profissionais e financeiros vão concentrar as atenções hoje e não faltará disposição para batalhar pelo que ambiciona. Conversas com pessoas bem relacionadas e influenciadoras podem trazer novas perspectivas para você, principalmente se procura dicas de emprego e busca contatos que podem dar algum tipo de suporte. Manhã proveitosa para agilizar negociações e tomar decisões importantes que terão reflexo em sua situação econômica. O clima ficará mais quente na paquera e quem tem romance vai curtir momentos vibrantes com o momozin.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O último domingo de março chega com promessas de alegrias, diversão e boas novas, librinha! Que tal sair da rotina e chamar o mozão para um passeio ou viagem rápida? Vocês vão adorar! Quanto mais se afastar da monotonia e se desligar dos compromissos cotidianos, mais vitalidade terá e melhor vai se sentir. Sem falar que o cenário astral de hoje tá perfeito sem defeitos para conhecer gente diferente, interagir com outros grupos e expandir seu círculo de amizades. Isso também vai animar os contatinhos e se você está solteira pode se surpreender com alguém que tem gostos e interesses parecidos com os seus. Lance com crush de outra cidade pode decolar e nem a distância atrapalhará – vem namoro por aí!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Saúde é o que interessa e hoje o Sol turbina a sua disposição física, garantindo um domingo de vitalidade e bem-estar. Com tanta energia acumulada, você pode aproveitar para fazer exercícios, malhar e ficar com o corpinho enxuto. Mas se tem alguma preocupação ou problema financeiro tirando o seu sono, bora lá resolver, bebê! Não vai faltar pulso firme nem agilidade para você negociar e encontrar soluções, principalmente no período da manhã: tudo indica que vai se livrar logo do abacaxi. No departamento amoroso, a temperatura vai subir e os seus desejos também. A Lua avisa que sua sensualidade estará matadora e você terá seducência de sobra para fazer o crush ou o mozão comer na palma da sua mão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender das estrelas, o domingo será dos mais animados e quem vai brilhar é você, meu querido, minha querida! O recadinho é do Sol, que continua rolezando no seu paraíso e ainda troca vibes positivas com a Lua, anunciando um dia top para reunir a galera, descolar programas divertidos e ainda movimentar os contatinhos, que vão ficar fervilhando. Será difícil permanecer muito tempo em um mesmo lugar, mas se estiver com alguém que tem seu jeito e goste das mesmas coisas que você, não vai querer arredar o pé. O sinal está aberto para a conquista e o lance pode virar namoro rapidamente. Se já encontrou sua metade da laranja, terá momentos deliciosos, descontraídos e cheios de prazer com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Taí um dia propício para você curtir seu espaço, relaxar e dar mais importância ao seu bem-estar físico e mental, meu cristalzinho! Valerá a pena cuidar com mais carinho do seu organismo, caprichar na alimentação e investir na sua qualidade de vida. Também é um bom momento para ficar perto dos parentes e das pessoas queridas, que vão retribuir sua atenção à altura. Se pegou um bico para fazer em pleno domingo, aproveite o período da manhã, quando sua disposição tá on e você pode terminar tudo rapidinho. No amor, alguém que conhece vai notar seu charme e pode querer algo mais. Seu lado prestativo virá à tona no romance e você não hesitará para dar um help ao mozão se ele precisar da sua ajuda.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sonhando com um domingo perfeito sem defeitos, minha consagrada, meu consagrado? Se depender das estrelas é exatamente isso que vai rolar hoje e o dia vem repleto de promessas maravilindas para você se distrair, descolar uns programinhas divertidos e saborear o cardápio prazeroso da vida. Sol e Lua dão sinal verde para quem quer festar, reunir a galera ou fazer um churras com as pessoas queridas. O melhor é que a sua estrelinha tá iluminada e você também vai contar com a sorte: pode se sair bem em concurso, jogo ou sorteio. No território amoroso, não tem pra ninguém: seu carisma tá irresistível e você pode ganhar o crush já na primeira conversa. Clima de sintonia plena na relação com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os astros convidam a prestar mais atenção nos assuntos do seu lar e dedicar mais carinho aos parentes, mas nisso você é mestre, não é peixinha? Sol e Lua também avisam que o domingão pode ser muito benéfico para os seus interesses financeiros e há belas chances de embolsar uma boa grana, inclusive com apoio de parente. É hora cuidar melhor do que possui, valorizar tudo o que já conquistou e aproveitar a manhã para colocar a contabilidade em dia, organizando bem o orçamento neste fim de mês. No departamento amoroso, há tendência de buscar alguém que te dê certezas e segurança emocional – se tem um crush com esse perfil na área, invista! A dois, a relação deve ficar mais firme, forte e cúmplice.

