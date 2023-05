Homem perde direção de caminhonete após atropelar animal em rodovia de MS

Uma caminhonete conduzida por um sargento reformado da Polícia Militar, capotou na noite de ontem (28), após atropelar uma anta, na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, a 117 quilômetros de Campo Grande. O condutor usava cinto de segurança e passa bem, sem ferimentos.

Conforme apurado pelo site Alvorada Informa, o policial reformado estava a caminho de uma propriedade rural para realizar um trabalho, quando a caminhonete Toyota Hilux atingiu o animal que estava atravessando a rodovia. Com o impacto da colisão, o veículo capotou várias vezes, vindo parar as margens do quilômetro 361.

O motorista foi socorrido sem ferimentos graves pela equipe da CCR MSVia. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente. O animal morreu na hora.

