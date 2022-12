Homem morre carbonizado após veículo colidir contra caminhão

Noel de Oliveira Flores Júnior, de 31 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (9), na rodovia MS-134, entre Nova Andradina e o distrito de Nova Casa Verde. O homem teria invadido a pista contrária e colidido contra um caminhão.

A vítima conduzia um Fiat Uno e, devido ao forte impacto, o veículo ficou completamente destruído após pegar fogo. O motorista do caminhão Scania/P310 com placas de Campo Grande, trafegava sentido Nova Andradina ao distrito, quando na altura do km 138, o condutor do Uno teria invadido a pista contrária e colidido contra o caminhão.

A mãe de Noel teria comprado o carro recentemente. A vítima trabalha em Brasilândia e estava voltando para casa no momento do acidente.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária), bem como a Polícia Civil por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) e a Perícia Criminal foram acionadas.

