Homem morre após perder direção de veículo em curva acentuada

Roni dos Santos Dionízio, de 26 anos, morreu na manhã de hoje (9), após perder a direção do veículo em que conduzia, na MS-295, em Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, a vítima conduzia o veículo Fiat Strada, quando em uma curva acentuada, próximo à antiga usina, sentido ao município de Eldorado, saiu da rodovia. O veículo ficou atravessado na via. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Civil compareceram no local, onde colheram informações sobre o acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. Segundo o registro policial, não detalha quais circunstâncias de como ocorreu o acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.