Homem ‘deitado’ em BR morre atropelado por ônibus

Um homem, identificado como Antônio Igarti da Silva, de 39 anos, conhecido como “Juca”, morreu após ser atropelado por um ônibus, na BR-267, no km 152, região de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 299 quilômetros da Capital.

O acidente aconteceu por volta das 22h40 de segunda-feira (8). Conforme o portal Nova News, o ônibus pertencia à viação Motta. O condutor relatou que seguia de Naviraí em direção a Campo Grande, quando atropelou Antônio, que estaria deitado no meio da pista.

Ele afirma que não identificou a presença de uma pessoa na pista antes do atropelamento. Após o acidente, o motorista realizou o teste do etilômetro, onde não foi constatado irregularidades. Condutor e passageiros não tiveram ferimentos.

O caso segue em investigação e foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.