Homem colide em poste e morre antes do socorro chegar

José Roberto da Silva, de 54 anos de idade, morreu após colidir o veículo que conduzia contra um poste, na Rua Animia Soares França, na Vila Terere, no município de Sidrolândia, localizado a 71 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 3h50 da manhã, a Polícia Militar de Sidrolândia foi acionada para atender um acidente de trânsito, com morte.

Ao chegarem no local do incidente, os agentes policiais constataram que a vítima havia colidido o carro que conduzia em um poste.

Devido a força do impacto, a parte frontal do veículo ficou completamente destruída e o homem faleceu antes dos socorristas do Corpo de Bombeiros chegarem. Ainda não foram divulgados os fatores que ocasionaram a colisão.

Além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, a Polícia Científica foi ao local para realizar os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Delegacia de Polícia Civil do município.

