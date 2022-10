Hemosul tem horário alterado durante os dias 11 e 12 de outubro

O Hemosul Coordenador divulgou o horário de funcionamento durante a próxima semana, que é repleta de feriados. Segunda-feira (10) o local ficará aberto o dia todo, das 7h às 17h. Já durante o feriado de terça e quarta-feira (11 e 12) o prédio não abrirá, retornando o seu funcionamento normal somente na quinta-feira (13).

“A nossa preocupação é a chegada dos feriados da semana que vem, sendo que já estamos com necessidades para as tipagens O+ e O-. Sabemos que as doações diminuem nesses períodos onde muitos doadores viajam, mas também precisamos reforçar que é nesse período onde os acidentes crescem, forçando ainda mais os estoques estratégicos. Nosso apelo é que a população se programe para vir ao Hemosul doar sangue para produção de plaquetas. Mesmo com a necessidade maior para uma tipagem sanguínea, precisamos de doações de todos” afirma Júlio Cesar Sant’Ana, gerente de Produção da Rede Hemosul MS Júlio Cesar Sant’Ana.

É importante destacar que o Hemosul está com o estoque de sangue baixo, principalmente dos tipos O-, tornando a doação de qualquer tipo sanguíneo essencial necessária.

SERVIÇO: O Hemosul Coordenador fica localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, 1304, Centro. Qual quer dúvida de como ser um doador e outras podem ser tiradas no site www.hemosul.ms.gov.br ou nas redes sociais da instituição. O telefone para contato é (67) 3312-1517 e (67) 99298-6316 WhatsApp.