Há mais de 35 anos, Abrec/MS vem cuidando de pacientes com doença renal crônica

Desde 1988, a Abrec/MS (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que atende mensalmente cerca de mil renais crônicos da Capital e interior do Estado. Cerca de 90% dos pacientes atendidos são pessoas extremamente carentes, com baixa condição socioeconômica.

Com apoio socioassistencial e com concessão de benefícios, a Abrec/MS atende as pessoas que sofrem da doença nas áreas de fisioterapia, nutrição, psicologia e farmácia. Com entrega de medicamentos, além de cursos de terapia ocupacional, projetos de geração de renda, prevenção, alimentação saudável, dança, arte e cultura.

A Nefrologista, fundadora e Presidente do Abrec/MS, Maria Aparecida Arroyo conviveu com pacientes na época que trabalhava no Hospital Universitário. Vendo as dificuldades desses pacientes que fazem hemodiálise, despertou nela o interesse em fundar a associação para ajudá-los a manter uma qualidade de vida.

“Naquela época a qualidade da hemodiálise era terrível. Os pacientes que não tinham dinheiro e não possuíam acesso aos postos de saúde. Ou seja, vi que eles precisavam de um suporte. A associação começou devagar e hoje conta com uma sede em Campo Grande conquistada por meio de vários convênios, aonde fazemos todas as atividades com os pacientes de forma multidisciplinar”, comenta a Drª.

A doença renal é silenciosa, devido a uma queda progressiva e irreversível das funções renais, que na maioria das vezes não apresenta nenhum sintoma até que o paciente tenha perdido cerca de 50% de sua função renal.

Em visita na redação do Jornal O Estado, a Drª Cida explicou que os paciente do interior do Estado cadastrados na Abrec/MS, e que fazem hemodialise na Capital, passam constantemente na associação para pegar os benefícios. “Eles pegam cestas básicas, verduras, carne e principalmente medicamentos.”

De acordo com a entidade, o número de pacientes atendidos aumentou muito nos últimos anos, assim como o custo mensal de vários medicamentos, que não tem na rede pública e que são de suma importância para a sobrevivência.

Calendário

A Abrec/MS realiza periodicamente projetos para promover a instituição e arrecadar fundos. No próximo dia 14 de março (Dia Mundial do Rim), será realizado um trabalho de prevenção na Praça Ary Coelho, no centro da Capital. Já no dia 18 de março, é previsto a realização da Festa Anual da Abrec/MS.

O Dia Mundial do Rim completa 18 anos em 2024. Anualmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia coordena no Brasil a Campanha do Dia Mundial do Rim, que tem como objetivos disseminar informações sobre as doenças renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado.