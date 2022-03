Greve dos metroviários de Belo Horizonte completa uma semana

Os metroviários de Belo Horizonte completam mais de uma semana de greve, que deve ser mantida até pelo menos essa quinta-feira (31), onde uma assembleia será realizada para decidir os rumos da paralização.

A paralização é em protesto a proposta do governo federal de privatizar a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), que, segundo os sindicalistas, pode resultar na demissão de mais de 1,6 mil trabalhadores que prestam serviço para o transporte metroviário.

O SindiMetro (Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais) comenta que a categoria espera uma resposta concreta do Governo Federal para acabar com a greve. Desde a semana passada os trens tem circulando apenas entre 10h e 17h e não há atendimento no horário de pico.