Gravemente ferida por tiros, anta é resgatada em propriedade rural

Vítima de caçadores, uma anta foi resgatada pela PMA (Policia Militar Ambiental) na manhã de hoje (12), ferida por tiros. O animal foi encontrado gravemente ferido no Assentamento São Francisco, próximo ao município de Rio Verde, a 202 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a nota da PMA, os policiais ambientais foram até a propriedade rural após o comunicante relatar de uma anta ferida no assentamento. O animal foi encontrado num açude, onde foi resgatado.

Segundo a PMA, a anta possuía diversos ferimentos pelo corpo compatíveis por perfurações de arma de fogo, bem como arranhões que se assemelhavam a travessia de cercas de arames farpados, possivelmente adquiridos durante a fuga dos caçadores.

A anta, um macho jovem, estava extremamente debilitada pelos ferimentos, o que demonstrava que havia sido vítima dos tiros a cerca de pelo menos sete dias, pois as feridas já estavam tomadas por larvas. Ainda conforme informações dos policiais, o animal deveria pesar 150kg, mas ao pesar, ele estava pesando 70 kg.

O animal foi encaminhado gravemente ferida para o Centro de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, onde recebe atendimento médico.

