Governo nomeia nova diretora para o Procon MS

Nilza Emy Yamasaki assume a diretoria do Procon MS conforme anunciado hoje (8), pelo Governo do Estado com objetivo de aprimorar o trabalho.

“É uma grande responsabilidade assumir a gestão do Procon de Mato Grosso do Sul, um órgão que tem uma história e um papel fundamental na vida dos consumidores sul-mato-grossenses. Esta é uma das missões mais relevantes de minha trajetória profissional. E venho contribuir para aprimorar e trazer inovações às políticas já desenvolvidas pelo Procon, que conta com um time qualificado de servidores”, afirmou Nilza Yamasaki.

A nova secretária-executiva tem MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (FGV) e é formada em Direito (UCDB/MS) e Comunicação Social – Jornalismo (UEL/PR). Ela tem experiência em gestão de informações gerenciais e estratégicas; gestão institucional e de políticas públicas; estruturação de unidades governamentais, governança, coordenação, planejamento; estruturação e gestão de projetos de inovação institucional; gestão executiva de unidades de alta performance; e gestão de políticas públicas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram.