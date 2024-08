Governo de MS convoca 540 remanescentes de concurso da PM e do Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou nesta sexta-feira (16), a lista dos 540 candidatos aprovados nos concursos da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) e do CBMS (Corpo de Bombeiros Militar) para a matrícula nos cursos de oficiais e soldados.

Conforme o Diário Oficial, os candidatos aprovados em todas as fases do concurso público e que atendam às exigências previstas em lei serão convocados, conforme a ordem de classificação estabelecida no edital.

Serão 525 vagas para o curso de formação da PM (500 para soldados e 25 para oficiais) e 15 oficiais do Corpo de Bombeiros. Os novos integrantes das forças de segurança são do último concurso público, iniciado em 2022.

O curso de formação de soldados será realizado no polos de formação da Polícia Militar. Serão 120 alunos no CPA (Comando de Policiamento da Grande Dourados); 120 alunos no CPA de Três Lagoas, 50 alunos no CPA de Aquidauana; 50 alunos no CPA de Ponta Porã; 50 alunos no CPA de Nova Andradina; 55 alunos no CPA de Coxim e 55 alunos no CPA de Jardim.

A escolha dos polos de formação, para determinar a localidade que o candidato fará o CFSD (Curso de Formação de Soldados), será realizada pela ordem de convocação para matrícula, conforme os editais a serem publicados no Diário Oficial.

Veja aqui a publicação.

