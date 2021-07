Governo celebra dia do agricultor com referência à caça

A Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) do governo Bolsonaro postou nesta quarta-feira (28), no Twitter, uma homenagem ao Dia do Agricultor, comemorado hoje.

O que chama a atenção na publicação é uma imagem em que a enxada do trabalhador rural foi trocada por uma espingarda. No tuíte, a Secom agradece aos agricultores “que não pararam” de trabalhar durante a pandemia.

“Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo.” Acesse também: MS é referência nacional em energia renovável, diz ministro

(Com informações O Antagonista)