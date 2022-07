Governo autoriza concurso para PMMS

Foi autorizado pelo Governador Reinaldo Azambuja, a realização de um concurso público no âmbito das Secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP. Além dele, foi autorizado também concursos para a SEMAGRO e Fazenda (SEFAZ).

Para a SEJUSP, da qual a PMMS faz parte, foram autorizadas 780 vagas, sendo: 500 para ingresso no Curso de Formação de Soldados e 20 para ingresso no Curso de Formação de Oficiais. As demais vagas foram destinadas ao Corpo de Bombeiros Militares.

O anúncio dos concursos, ocorreu durante um evento de entrega de maquinário agrícola em Campo Grande, na sexta-feira (1).

A cerimônia contou com a presença do Governador, além do Secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira e o Subcomandante-Geral da PMMS, Coronel QOPM Renato dos Anjos Garnes representando o Comandante-Geral, Coronel QOPM Marcos Paulo Gimenez.

Ao anunciar o novo concurso, o governador Reinaldo Azambuja ressaltou que com as contratações o Estado reforça a segurança pública com novos policiais e bombeiros, aprimora o trabalho ambiental em todo o Estado e também aperfeiçoa a área de tecnologia da informação.

Devido ao total de vagas ofertadas para o concurso da PM, é esperado que haja um grande número de concorrentes.

