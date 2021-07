Governador confirma vacinação da população em até 60 dias

Ainda não há previsão de quando Mato Grosso do Sul deve receber um novo lote de vacinas. No entanto, o governador Reinaldo Azambuja acredita que o Estado será o primeiro do país a vacinar toda população maior de 18 anos. A expectativa é que isso ocorra até o final do mês de agosto.

“Não tenho dúvidas que Mato Grosso do Sul será o primeiro do país a completar o ciclo vacinal dos maiores de 18 anos até o final de agosto, começo de setembro”, afirmou durante a live.

A informação de que não previsão para uma nova remessa de doses é do secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, que ontem (7) visitou as cidades de fronteira que fazem parte do estudo técnico de eficácia da vacina Janssen.

“O Ministério da Saúde ainda não nos comunicou sobre a vinda de uma nova remessa. Então não há previsão”, disse.

O último quantitativo distribuído entre os 66 municípios que não fazem parte da pesquisa ocorreu na última segunda-feira (6), justamente, com 20 mil doses da Janssen, remanescentes da pesquisa.

Inclusive o governador garantiu que haverá mais uma redistribuição com as sobras da pesquisa. “Por isso que falamos que todo o Estado ganhou com essa pesquisa nos 13 municípios. Acaba que os demais 66 recebem um quantitativo maior”, assegurou.

Para a Capital foram destinadas dessas doses remanescentes pouco mais de 7,4 mil. Com elas, o município abriu a vacinação de um novo público, pessoas com 40 anos. Entretanto a imunização durou apenas um dia e nesta quarta-feira a vacinação já voltou a ser exclusiva para aplicação da dose de reforço.

Ao fim de sua participação na live, Azambuja chamou atenção da população para importância da vacinação e que além das medidas mais rígidas, a imunização também tem auxiliado para queda da doença no Estado.

“Não importa qual vacina você irá receber, todas elas fazem efeito. A vacinação é o antídoto e não tem outro. Então continuem buscando a vacina nos postos de imunização “, enalteceu.

(Rafaela Alves)