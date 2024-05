Gestão da Prefeita Adriane mantém saldo positivo na geração de empregos em Campo Grande

Dados do Caged divulgados na última terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho, mostram que Campo Grande fechou o mês novamente com saldo positivo na geração de empregos. Com o resultado, a Capital fecha o primeiro trimestre com 3.170 novos profissionais no mercado formal, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os números demonstram que as políticas públicas implementadas pela administração municipal, na geração de renda e qualificação de mão de obra têm surtido resultado.

A Capital vem se destacando nacionalmente no campo da empregabilidade, impulsionada por um cenário de crescimento, desenvolvimento e inovação. Além disso, a capital encerrou o ano de 2023 com a menor taxa de desocupação do país, registrando 2,6% no quarto trimestre.

No decorrer do último ano, Campo Grande alcançou seu melhor desempenho em empregabilidade, com uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de desemprego no último trimestre em relação ao trimestre anterior, chegando a um índice de 2,6%, o mais baixo desde que os dados começaram a ser divulgados a nível de capitais em 2012 pela PNAD Contínua. A cidade terminou o ano com a menor taxa de desocupação do país, seguida por Florianópolis (SC), com 4,3%, e Palmas (TO), com 4,7%. Dos 757 mil habitantes em idade ativa em Campo Grande, 502 mil estavam empregados, e apenas 13 mil estavam desempregados, representando o menor número na série histórica.

A Prefeita Adriane Lopes destaca que somente neste ano, até abril de 2024, 14.609 pessoas procuraram a Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho, sendo 8.840 encaminhadas para o mercado de trabalho. Ela ressalta que Campo Grande tem conseguido se consolidar nas primeiras posições entre as 27 capitais do país como pólo de crescimento e de geração de novos negócios.

“Diariamente, a Funsat tem anunciado mais de 2 mil vagas e muitas não são preenchidas com facilidade. No intervalo de um ano, a taxa de desocupação em Campo Grande baixou de 3,1% para 2,6%, representando 3 mil pessoas a menos nesta condição na capital. Estes números colocam Campo Grande abaixo ao de países como Canadá (5,7%), Austrália (4,1%) e Estados Unidos (3,7%). Apenas em 2023, a cidade ampliou em 4 mil o número de empresas ativas, o que se reflete nos bons números de empregabilidade. Alguns segmentos, inclusive, já têm relatado escassez de mão de obra. O nosso desafio enquanto administração municipal é também apoiar os empresários na contínua qualificação da mão de obra local. Estamos focados neste propósito e ampliando as oportunidades para a nossa população desde o primeiro emprego até a recolocação no mercado de trabalho, E os números têm nos mostrado cada vez mais que estamos no caminho certo″, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Para impulsionar esses resultados, a Prefeitura de Campo Grande trabalha em várias frentes para garantir melhores oportunidades de emprego e renda. Além da oferta diária de aproximadamente 2 mil vagas de trabalho pela Fundação Social do Trabalho, a população da cidade também conta com a Escola de Educação Profissional da Funsat, que desempenha um papel crucial na qualificação dos alunos e no aumento das chances de inserção no mercado de trabalho.

Tenha o cadastro em dia com a Funsat

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Com informações da assessoria