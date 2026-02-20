Game educativo em realidade virtual é entregue após um ano de desenvolvimento

Após 12 meses de trabalho, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, o Projeto de Pré-incubação Game Dengue Agente 360 chegou à sua etapa final com a entrega oficial do game à Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (FESP-MS). A cerimônia foi realizada no dia 19 de fevereiro, no Espaço Conexão do Senac Hub Academy, em Campo Grande, e marcou a consolidação de uma solução educacional inovadora voltada à conscientização, prevenção e combate à dengue por meio da realidade virtual.

Desenvolvido com apoio do Senac MS e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o projeto resultou no primeiro protótipo jogável do Agente 360: Todos Enfrentam a Dengue, um game que utiliza tecnologia imersiva para simular situações do cotidiano relacionadas ao combate ao mosquito Aedes aegypti, estimulando atitudes corretas de prevenção a partir da gamificação.

A coordenadora de Inovação na Semadesc, Aline Filiu, explica que a iniciativa integra a agenda estratégica de inovação da secretaria e foi estruturada para transformar conhecimento técnico em solução aplicada a um problema real de saúde pública.

“Esse projeto é uma agenda de inovação dentro da própria Semadesc e o Senac sempre atuou com parcerias. Nós entramos com recursos financeiros para estímulo desses alunos para que eles tenham essa consciência de transformação de negócios em soluções para negócios reais, considerando os problemas da comunidade”.

O jogo nasceu como Projeto Integrador, reunindo alunos do curso Técnico em Programação de Jogos Digitais do Senac Hub Academy e estudantes da Rede Estadual de Ensino matriculados no 3º ano do curso de Assistente de Produção 3D. Juntos, eles desenvolveram uma experiência interativa que alia programação, design, modelagem 3D e conteúdo educativo alinhado às diretrizes de saúde pública.

O consultor de Inovação e Tecnologia do Senac, Mário Márcio Alves Marietti, detalha que a iniciativa começou a partir do Projeto Integrador do curso Assistente de Produção 3D, vinculado ao quinto itinerário da sede, e ganhou força ao envolver outras formações técnicas da instituição.

“Essa parceria começou dentro do projeto integrador de um curso específico que chama Assistente de Produção 3D, que está muito ligado à computação gráfica. Esse curso é do quinto itinerário da sede, que aconteceu aqui no Senac Hub, em escolas estaduais onde desenvolveram essa solução em conjunto com outros cursos, como o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e o Técnico em Desenvolvimento de Jogos”.

Durante a fase de pré-incubação, a equipe aprimorou mecânicas e jogabilidade, implementou sistema de pontuação e ranking online, otimizou cenários e modelagens em 3D e adaptou os controles para óculos de realidade virtual Meta Quest 3. Também foram realizados testes para garantir fluidez, realismo e maior impacto educativo da experiência.

A diretora regional do Senac, Jordana Duenha, destaca que o projeto materializa o compromisso institucional com a formação prática e com a inserção dos estudantes em projetos concretos, desenvolvidos no contraturno e com apoio de bolsas vinculadas a convênio com o Governo do Estado.

“O Senac sempre tem um compromisso com o desenvolvimento da formação prática dos nossos estudantes. Nesse projeto, alunos de diferentes cursos foram selecionados e passaram a atuar na construção de uma solução real, aplicando o que aprendem em sala de aula em um produto que será utilizado pela sociedade no combate à dengue”.

Para a diretora de Inovação, Planejamento e Tecnologia do Senac, Ana Carina Pini de Mello, a parceria com o Governo do Estado fortalece o ecossistema de inovação e amplia as oportunidades de desenvolvimento dos estudantes, que conseguem transformar o conteúdo teórico em prática e construir portfólio com impacto social.

“Essa parceria é muito interessante para nós. Desde o início, o Governo do Estado tem trazido um incentivo importante, tanto financeiro quanto junto ao ecossistema de inovação, e o Senac entra com todo o know-how. O que importa é que, ao final, o aluno tenha se desenvolvido, aprendido e conseguido transformar o que vê em sala de aula em prática, levando esse resultado para a sociedade por meio de um projeto tão relevante como o Game Dengue”.

O Agente 360 já recebeu reconhecimento institucional. Em novembro do ano passado, o jogo foi homenageado com uma Moção de Congratulação na Câmara Municipal de Campo Grande, em reconhecimento à contribuição para ações educativas de enfrentamento à doença.

A entrega oficial do projeto à FESP-MS marcou mais um passo para que o game avance da fase de protótipo para aplicação em ambientes educacionais e comunitários, ampliando o alcance das ações de conscientização e fortalecendo o enfrentamento à dengue no Estado. Segundo Aline Filiu, após um período de validação técnica e pedagógica, o jogo está apto a ser replicado em diferentes territórios.

“Ele foi validado ao longo de 10 meses e, após essa apresentação, será replicado tanto nas escolas estaduais quanto nas aldeias indígenas, ampliando o acesso a essa ferramenta de conscientização”.

Para os alunos envolvidos, o projeto representou a oportunidade de aplicar competências técnicas em uma iniciativa de impacto social. O estudante Daniel Estêvão, do curso técnico de Assistente de Produção 3D, integrou a equipe de arte responsável pela modelagem e construção dos cenários do jogo, participando do desenvolvimento de um dos três mapas disponíveis na experiência imersiva.

“Eu desenvolvi um dos mapas do jogo, trabalhando modelagem, texturização e organização dos objetos. É muito gratificante participar de um projeto com essa escala social, porque além de aplicar o que aprendemos, a gente também aprende e ajuda a conscientizar outras pessoas sobre a prevenção da dengue.”

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram