Gabaritos e cadernos de questões do Enem serão divulgados hoje

Os gabaritos e cadernos de questões do Enem 2023 serão liberados hoje (14) a noite, às 19h (horário de Brasília). Os dados ficarão disponíveis na página principal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)

Segundo o edital da prova, a previsão era que os gabaritos fossem liberados no dia 24 de novembro, mas o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto, Manuel Palacios, anunciaram o adiantamento.

As provas aconteceram nos dias 05 e 12 de novembro e o prazo para solicitar a reaplicação começou nessa segunda-feira (13) e vai até a sexta-feira (17). Os alunos que enfrentaram problemas logísticos ou contraíram doenças infectocontagiosas no dia do exame podem solicitar a reaplicação. Aqueles que foram afetados por desastres naturais no local de prova também tem esse direito.

Os resultados do Enem podem ser utilizados para ingressar em universidades públicas do Brasil e até do exterior. Com a nota, também é possível conseguir bolsas e/ou financiar uma vaga numa universidade particular. A nota do Enem também pode ser utilizada como critério de desempate em concursos ou como parâmetro para acesso a auxílios governamentais.

