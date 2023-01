Funtrab oferece 41 vagas para servente de limpeza e auxiliar sem experiência

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 41 vagas na área de limpeza, para trabalhar em uma empresa prestadora de serviços terceirizada em Campo Grande. A vaga não exige experiência na função.

Para auxiliar de limpeza são 15 oportunidades, a empresa exige que o candidato tenha ensino fundamental, o salário oferecido é R$1.378,00, acrescidos de alimentação.

Na função de servente de limpeza são 25 vagas, a empresa exige que o candidato tenha ensino fundamental, disponibilidade de horário para fazer horas extras, e orienta que a função exige esforço físico, o salário oferecido R$1.378,00, acrescidos de produtividade e alimentação.

Os interessados na vaga devem baixar no aparelho celular o aplicativo “MS CONTRATA+” e agendar atendimento. Após isso, comparecer à Funtrab na data agendada, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, n º 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.