Funtrab abre a semana com 4 mil vagas de empregos; confira

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) disponibiliza nesta semana 4.005 vagas nas 30 agências públicas distribuídas no Estado.

Na Capital são 1.476 oportunidades de emprego para várias funções, dentre elas, há 51 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 34 para atendente de lojas, 30 para auxiliar de armazenamento, 42 para operador de caixa, 53 para pedreiro, 36 para servente de obras. Para PCD são 125 vagas, 18 para estágio. Endereço 13 de Maio. N 2.773 Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h 30.

Interior

Em Amambaí são 162 oportunidades, destaque para: 18 vagas para motorista de caminhão e 25 para motorista de ônibus urbano.

Em Aparecida do Taboado são 120 vagas, destaque: 30 vagas técnico em segurança do trabalho, 51 para auxiliar de linha de produção, Aquidauana são 27 oportunidades, destaque para as vagas de tratorista agrícola, motorista de caminhão.

Bataguassu são 11 oportunidades, com 5 vagas operador de máquinas florestais. Já Batayporã são 145 vagas, com 10 para aplicador agrícola, 15 para retalhador de carnes.

Caarapó tem 79 vagas, com 20 oportunidades para auxiliar de linha de produção, e 5 para oficial de serviços gerais.

Cassilândia possui 146 vagas, com 20 para auxiliar de linha de produção, 28 para motorista de caminhão.

Chapadão do Sul com 244 vagas, com 12 oportunidades para mecânico de maquinas pesadas, 9 para técnico agrícola.

Corumbá são 79 vagas, destaque para as funções de pedreiro com 7 vagas e servente com 10 oportunidades.

Costa Rica são 115 vagas, com 5 oportunidades para motorista de caminhão e 4 para operador de máquinas agrícolas.

Coxim com 19 vagas, com 10 para operador de ceifadeira na conservação de vias.

Dourados com 348 vagas, com 12 para montador de estruturas metálicas, 20 para técnico em açúcar e álcool.

Guia Lopes são 25 vagas, com 5 para magarefe e 6 para assistente administrativo.

Iguatemi tem uma vaga para auxiliar de linha de produção.

Itaquiraí são 52 vagas, com 12 para abastecedor de linha de produção e 40 para auxiliar de linha de produção.

Ivinhema são 35 vagas, com 3 para motorista de caminhão, 3 para operador de pá carregadeira.

Jardim tem 25 vagas, com 1 para técnico em contabilidade, 10 para empacotador à mão.

Maracaju são 99 vagas, com 12 para operador de processo de produção, 10 para ajudante de eletricista.

Naviraí são 136 vagas, destaque para as oportunidades: 42 para auxiliar de linha de produção, 32 para operador de processo de produção.

Nova Alvorada do Sul são 45 vagas, com 13 para tratorista agrícola, 5 para canavieiro.

Nova Andradina são 164 oportunidades, com destaque para as funções de motorista de caminhão com 10 vagas e 37 para trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros.

Paranaíba são 25 vagas, com 10 para auxiliar de linha de produção, 8 para operador motosserra.

Ponta Porã são 39 vagas, com 2 vagas para copeiro de hotel, para supervisor administrativo.

Ribas do Rio Pardo são 33 vagas, com 3 para tratorista agrícola e 2 para motorista de caminhão.

Rio Brilhante com 39 vagas, com 5 para motorista, 2 para operador de colheitadeira.

Rio verde são 14 vagas, com 2 para professor.

São Gabriel do Oeste são 13 vagas, com 7 para auxiliar de limpeza.

Sidrolândia são 105 vagas, com oportunidades ajudante de obras 10 vagas, 23 para servente de obras.

Três Lagoas são 184 vagas, com 13 vagas para repositor de supermercado, 12 para operador de caixa.

Com informações da Funtrab.

