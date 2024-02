Funsat oferece 2 mil vagas de emprego em diversas áreas em Campo Grande

Na segunda-feira (26), a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferecerá 2 mil vagas em 227 funções diferentes. O atendimento aos candidatos está programado para acontecer das 7h às 17h, na sede da Funsat.

Dentre as inúmeras oportunidades disponíveis, algumas não exigem experiência, abrindo portas para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho. Destacam-se vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 47 oportunidades, açougueiro com 24 vagas, auxiliar de limpeza com 105 posições, auxiliar de linha de produção com 162 vagas e técnico em enfermagem, com duas vagas disponíveis.

Para as Pessoas com Deficiência (PcD), a Funsat reserva 17 vagas em diversas áreas, tais como assistente administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, copeiro de bar, estoquista, operador de vendas (lojas) e vendedor pracista.

A orientação da Funsat é que os candidatos compareçam munidos de currículo, documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência. A Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória.

