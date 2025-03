Funsat oferece 1.856 vagas de emprego em diversas áreas profissionais em Campo Grande; confira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece, nesta quarta-feira (19), um total de 1.856 vagas de emprego em 188 empresas de Campo Grande, abrangendo 154 áreas profissionais diferentes. As oportunidades incluem cargos como ajudante de carga e descarga de mercadoria (9), alimentador de linha de produção (10), atendente de lanchonete (52), auxiliar de costura (1), auxiliar em saúde bucal (1), biomédico (1), carpinteiro (95), cumim (6), frentista (2), magarefe (40), operador de caixa (149), operador de retroescavadeira (4), pedreiro (101), entre outras.

Para quem não possui experiência prévia, há 1.157 vagas disponíveis, incluindo auxiliar administrativo (4), atendente de frios e lacticínios (8), auxiliar de limpeza (92), repositor de supermercados (170), servente de obras (56), supervisor de açougue (1) e vendedor interno (3).

Além disso, o público PCD (Pessoa com Deficiência) tem acesso a 20 vagas exclusivas, como operador de telemarketing ativo e receptivo (10), repositor de supermercados (5), assistente administrativo (3) e repositor de mercadorias (2).

A Funsat destaca que apenas trabalhadores com o cadastro regularizado no órgão podem ser encaminhados para entrevistas de emprego.

Para mais informações sobre as vagas, acesse: vagas oferecidas.

