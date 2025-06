Funsat oferece 1.804 vagas de emprego nesta quinta-feira em Campo Grande; maioria não exige experiência

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou, nesta quinta-feira (5), 1.804 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 143 funções diferentes e abrangem diversas áreas do mercado de trabalho, com destaque para a grande quantidade de vagas que não exigem experiência prévia dos candidatos.

Entre os cargos com maior número de oportunidades estão:

– Auxiliar nos serviços de alimentação (231 vagas)

– Operador de caixa (257)

– Auxiliar de limpeza (108)

– Atendente de lanchonete (50)

– Repositor em supermercados (199)

– Açougueiro (33)

A maioria das vagas, sendo 1.294 no total, se enquadra na categoria de perfil aberto, ou seja, não exige experiência anterior e oferece treinamento remunerado. É o caso das funções de ajudante de eletricista, auxiliar administrativo, eletricista auxiliar, jardineiro, operador de processo de produção, vendedor de serviços, entre outras.

A Funsat também destaca 11 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), em cargos como:

– Agente de saneamento

– Assistente administrativo

– Auxiliar de limpeza

– Porteiro

– Vendedor interno

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. É necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho (física ou digital).

Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas pelo telefone (67) 4042-0585 ou no site oficial da fundação.

