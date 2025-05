Funsat oferece 1.774 vagas de emprego nesta terça-feira (13) em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 1.774 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (13) em Campo Grande. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, sendo uma excelente chance para quem está em busca de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as 144 funções disponíveis, destacam-se: auxiliar de limpeza (144 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (190), operador de caixa (222), açougueiro (26), motorista entregador (16), eletricista (13), pedreiro (10), servente de obras (8), cuidador em saúde (5), vendedor de serviços (20), barbeiro (3) e trabalhador rural (1).

Para PCDs (Pessoas com Deficiência), há 16 oportunidades distribuídas nas funções de assistente administrativo (6), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), repositor (5) e vendedor interno (1). Além disso, há uma vaga temporária disponível para empregada doméstica.

Os interessados podem conferir a lista completa e se candidatar por meio do site oficial da Funsat: www.campogrande.ms.gov.br/funsat.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, em Campo Grande. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. É importante comparecer munido de documentos pessoais e carteira de trabalho (física ou digital).