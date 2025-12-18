Funsat oferece 1.283 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta (18)

Trabalhadores em busca de uma colocação podem contar, nesta quinta-feira (18), com a oferta de 1.283 vagas disponibilizadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). Os recrutamentos são direcionados a 161 empresas de Campo Grande, que estão em busca de profissionais para 143 funções diferentes. Para concorrer, é necessário estar com o cadastro atualizado no sistema da Fundação.

Entre as oportunidades, há destaque para as seguintes ocupações: açougueiro (12 vagas), alimentador de linha de produção (10 vagas), atendente de farmácia balconista (14 vagas), auxiliar de estoque (17 vagas), churrasqueiro (2 vagas), fiscal de prevenção de perdas (28 vagas), motorista de caminhão (14 vagas), além de cinco vagas para pedreiro.

Do total de vagas, 913 são voltadas para treinamentos remunerados, com foco na capacitação de novos colaboradores. Entre os cargos disponíveis nesse perfil estão: auxiliar de padeiro (5 vagas), frentista (5 vagas), operador de caixa (166 vagas), repositor de mercadorias (106 vagas), técnico de frutas e hortaliças (2 vagas), vendedor interno (10 vagas) e uma vaga para vigia.

Há ainda três vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), sendo duas para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar administrativo.

Além disso, a Fundação conta com 47 vagas temporárias, voltadas ao preenchimento imediato.

Os interessados devem comparecer à Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, sem intervalo.

Para mais informações sobre as vagas e serviços de intermediação da Funsat, acompanhe as redes sociais oficiais: Instagram: @funsat.cg. Facebook: Funsatcampograndems. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837, ou no site da Prefeitura de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram