Funsat oferece 1.249 vagas de emprego na véspera do “Feirão do Novembro Azul”

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.249 vagas de emprego nesta terça-feira (11), véspera do Emprega CG – Novembro Azul, ação que reunirá oportunidades de contratação formal com atividades voltadas à conscientização sobre a saúde do homem. Ao todo, 149 profissões estão com recrutamento ativo no Painel de Empregabilidade do órgão, contemplando 1.881 empresas parceiras.

O atendimento ao público acontece das 7h às 17h, sem intervalo, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A maioria das oportunidades é destinada a entrevistas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia e permitem ao candidato treinamento remunerado para uma nova função.

Entre as 823 vagas nessa modalidade, há destaque para atendente de cafeteria (6), atendente de lanchonete (35), auxiliar de linha de produção (71), operador de telemarketing ativo (40), servente de limpeza (20) e vendedor no comércio varejista (2).

No quadro geral, também há oportunidades para açougueiro (15), ajudante de churrasqueiro (2), desossador (3), eletricista de instalações (2), inspetor de qualidade (1), motorista de caminhão (9), operador de caixa (87), pedreiro (15), soldador (3) e trabalhador rural (1).

O público PCD (Pessoa com Deficiência) tem prioridade em 50 vagas exclusivas, distribuídas entre auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (3) e auxiliar administrativo (2). O atendimento especializado ocorre no Guichê 1, no térreo da Fundação.

Emprega CG – Novembro Azul movimenta quarta-feira (12)

Na quarta-feira (12), das 8h às 12h, a sede da Funsat será palco do Emprega CG – Novembro Azul, que reunirá dez empresas com analistas de RH realizando entrevistas e contratações imediatas, incluindo liberação para exame admissional. O evento tem como meta o encaminhamento de 350 vagas, distribuídas entre 29 atividades.

Participam da ação as empresas Comper, Fort Atacadista, Odontoclinic, Assaí Atacadista, Brilhar, Tahto, Grupo Mais Farmácias, Atacadão, Águas Guariroba e Novatec. O atendimento será feito por ordem de senhas distribuídas na recepção, onde também estará disponível o catálogo com todas as profissões em recrutamento.

As oportunidades incluem funções como vendedor interno, repositor, fiscal de prevenção de perdas, técnico de instalação em fibra óptica, operador de caixa, motorista entregador, estoquista, auxiliar de RH, atendente de açougue, auxiliar de linha de produção, vendedor pracista, atendente de farmácia, recepcionista, jardineiro, porteiro, operador de telemarketing, frentista, açougueiro e vagas para Jovem Aprendiz, entre outras.

Durante o evento, equipes da Funsat e das empresas parceiras também realizarão ações de conscientização sobre o Câncer de Próstata, reforçando a campanha do Novembro Azul. A doença registra, no Brasil, cerca de 72 mil novos casos por ano, com aproximadamente 16 mil óbitos.

Em 2025, entre fevereiro e novembro, o programa Emprega CG já encaminhou 4 mil pessoas ao mercado de trabalho.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Fundação:

Instagram: @funsat.cg

Facebook: Funsat Campo Grande MS

Telefone: (67) 4042-0585, ramais 5837 ou 5841.

Confira o Painel de Empregabilidade completo no site da Prefeitura de Campo Grande.