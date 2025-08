Funsat divulga 2.257 vagas de emprego em Campo Grande nesta sexta-feira (1°)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulgou, nesta sexta-feira (1º), 2.257 oportunidades de emprego oferecidas por 206 empresas de Campo Grande. As vagas contemplam 133 diferentes funções e estão disponíveis exclusivamente para candidatos com cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Entre as ocupações com maior número de contratações imediatas estão auxiliar de logística (115), operador de caixa (277), auxiliar de cozinha (35), magarefe (100), coletor de lixo (20), e motorista de caminhão (12). Há ainda ofertas para ajudante de estruturas metálicas (10), atendente de frios e laticínios (9), farmacêutico (2) e pedreiro (7).

Além das vagas imediatas, a Funsat também seleciona candidatos para 1.447 oportunidades de treinamento remunerado, com foco em perfis profissionais diversos. Nessa modalidade, destacam-se vagas para açougueiro (21), operador financeiro (40), repositor de mercadorias (108), atendente de padaria (14), auxiliar de linha de produção (32), ajudante de eletricista (4) e vendedor interno (3).

Para PCDs (Pessoas com Deficiência), estão disponíveis 10 vagas específicas: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1). O atendimento e orientações sobre o processo seletivo para este público acontecem no Guichê 1, no térreo da sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Mais informações sobre as vagas e atualizações diárias podem ser acessadas pelo Instagram oficial da Fundação: @funsat.cg. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800. O painel completo de vagas está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande.

Por Prefeitura de Campo Grande