Funsat anuncia 3,3 mil vagas de emprego nesta quinta-feira (15)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 3.340 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (15), anunciadas por 226 empresas de Campo Grande. A seleção inclui 159 atividades, sendo que para 71 delas, não é exigido ao colaborador a experiência na função como pré-requisito.

Destaque para as vagas de ajudante de açougueiro (236 vagas), atendente de Telemarketing (100 vagas), auxiliar de linha de produção (168 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (401 vagas), operador de caixa (462 vagas), repositor de supermercados (195 vagas), vendedor porta a porta (130 vagas), entre outros.

O público PCD conta com exclusividade de contratações via Funsat, com 17 vagas ofertadas, com destaque para vagas de atendente de berçário ou auxiliar de lavanderia, nesta especificidade.

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.