Funsat anuncia 3,2 mil vagas de emprego para 160 funções nesta sexta-feira (16)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta sexta-feira (16), 3.294 vagas de emprego em 160 profissões, oferecidas por empresas de Campo Grande. São postos de emprego em aberto, com a oferta de salários entre R$ 1.500 e R$ 3.500.

Destaque para as seleções de ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 23 vagas; atendente de padaria, com 31 vagas; auxiliar de linha de produção, com 115 vagas; carpinteiro para obras, com 20 vagas e costureira em geral, com 5 vagas.

Sem qualquer exigência de experiência na função, o Mercado recruta pela fundação em 82 atividades profissionais diferentes, sendo 1.189 oportunidades. Chances para aprender um novo trabalho, sendo remunerado, nas contratações para auxiliar de limpeza, com 53 vagas; examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas, com 20 vagas; operador de caixa, com 104 vagas; servente de obras, com 68 vagas; vendedor porta a porta, com 100 vagas e para trabalhador rural, 1 vaga com urgência de contratação.

Exclusiva ao público PCD (Pessoa com Deficiência), há uma seleção de talentos: recrutamento para auxiliar de limpeza, com duas vagas. As oportunidades dessa modalidade oferecem remunerações acima da média de mercado, conforme a Fundação.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.