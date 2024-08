Funsat anuncia 2,9 mil vagas de emprego para 158 áreas de atuação nesta quarta-feira

Para quem procura emprego em Campo Grande, ou uma oportunidade melhor no Mercado, a quarta-feira (21), registra na Funsat (Fundação Social do Trabalho), um total de 2.938 vagas. O que significa chances em contratações de 158 atividades profissionais.

Alerta para os chamados por advogado previdenciário (1 vaga), atendente de lanchonete (75 vagas), auxiliar de limpeza (152 vagas), controlador de tráfego (3 vagas), monitor de prevenção de perdas (25 vagas), operador de caixa (464 vagas), operador de máquina agrícola (1 vaga), pedreiro (45 vagas), supervisor administrativo (2 vagas), entre outros.

Não é pré-requisito para ser recrutado, os anúncios de 68 profissões. As empresas anunciantes da Funsat, contratam para treinar o colaborador em uma nova função, de acordo com o que informam em 1.964 das vagas do dia. Destaques na urgência das seleções para auxiliar de linha de produção (102 vagas), balconista de açougue (55 vagas), repositor de supermercados (183 vagas) e de vendedor interno (26 vagas).

O órgão também anuncia 16 vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), referente a 11 profissões. Busca-se profissões dessa modalidade que atuem como auxiliar de logística (1 vaga), copeiro (1 vaga), empacotador à mão (1 vaga), recepcionista (1 vaga) e telefonista (1 vaga).

Obtenha mais informações, entre as 7h e as 17hna central (67) 4042-0585 (Ramal 5800) ou visite a Funsat na Rua 14 de julho, 992, Vila Glória.

