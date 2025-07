Funsat anuncia 2,3 mil vagas de emprego nesta quinta-feira na Capital

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga 2.333 vagas de emprego nesta quinta-feira (24), em Campo Grande. A oportunidades são distribuídas entre 136 funções, e a maioria não exige experiência para ingressar.

Entre as funções com mais vagas, estão: auxiliar de limpeza (193), de linha de produção (91), de logística (115), de operação (100) e nos serviços de alimentação (70), desossador (100), magarefe (100), operador de caixa (244), de processo de produção (100) e de telemarketing ativo (101), repositor de mercadorias (123) e retalhador de carne (100).

A maioria das vagas (1.433) é de perfil aberto, ou seja, não exige experiência para trabalhar. Assim, as empresas podem oferecer cursos profissionalizantes aos candidatos selecionados. É o caso de: vendedor pracista (4), servente de limpeza (30), publicitário (2), operador de bomba de concreto (6), mecânico de máquinas pesadas (10) e empregado doméstico faxineiro (2).

Além disso, há 10 vagas reservadas às pessoas com deficiência: agente de saneamento (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (5) e empacotador a mão (2). Por fim, a Funsat destaca 34 vagas temporárias: auxiliar de logística (33) e cumim (1).

