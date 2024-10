Funsat anuncia 2,2 mil vagas de emprego para 198 funções nesta quinta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.219 vagas de emprego nesta quinta-feira (24) em 198 profissões, ofertados por 254 empresas de Campo Grande. São ofertadas oportunidades para ajudante de motorista (10 vagas), almoxarife (10 vagas), atendente de lanchonete (37 vagas), atendente de Telemarketing (100 vagas), auxiliar de cozinha (31 vagas), auxiliar de linha de produção (242 vagas), consultor de vendas (39 vagas), copeiro de hospital (14 vagas), frentista (16 vagas), magarefe (110 vagas), motorista de caminhão (23 vagas), retalhador de carne (50 vagas), entre outros.

Quanto às oportunidades para contratações de treinamento, são ao todo 1.388 vagas, de 96 funções diferentes. Lista que engloba nesta modalidade ajudante de obras (8), atendente de padaria (60), gesseiro (6), operador de caixa (97), repositor em supermercados (150), servente de obras (35), vendedor interno (3) e vigilante (6), por exemplo.

No rol dos processos seletivos, exclusivos ao público PCD (Pessoa com Deficiência), intermedia-se a contratação em 11 atividades: almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1 vaga), atendente de farmácia (3 vagas), auxiliar administrativo (3 vaga), auxiliar de estoque (1 vaga), auxiliar de lavanderia (1 vaga), auxiliar de limpeza (1 vaga), copeiro (5 vagas), estoquista (1 vaga), recepcionista (2 vagas), vigilante (6 vagas).

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

