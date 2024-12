Funsat anuncia 2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (3)

Experiência não é problema para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulgou nesta terça-feira (3), o total de 2.012 oportunidades de emprego, intermediadas por 275 empresas da Capital. As vagas abrangem 206 profissões, sendo 1.204 para candidatos sem exigência de experiência, destinadas a quem mantém o cadastro atualizado no SINE (Sistema Nacional de Emprego).

Destaques de vagas: Açougueiro (7 vagas), advogado previdenciário (1 vaga), almoxarife (2 vagas), atendente de lojas (21 vagas), auxiliar administrativo (12 vagas), conferente de carga e descarga (2 vagas), cozinheiro (13 vagas), eletricista (4 vagas), farmacêutico (6 vagas), frentista (3 vagas), jardineiro (2 vagas), magarefe (100 vagas), motorista de caminhão (7 vagas), operador de caixa (123 vagas), padeiro (4 vagas).

São 95 atividades profissionais disponíveis para pessoas que não tem experiência: ajudante de obras (6 vagas), atendente de padaria (25 vagas), fiel de depósito (7 vagas), repositor em supermercados (120 vagas), servente de limpeza (17 vagas), servente de obras (24 vagas), social media (1 vaga), vendedor interno (7 vagas).

Reforçando o compromisso com a inclusão, a Funsat oferece atendimento exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCDs). No dia, estão disponíveis 30 oportunidades distribuídas em 10 funções: Almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1 vaga), auxiliar administrativo (5 vagas), auxiliar de estoque (1 vaga), auxiliar de limpeza (1 vaga), auxiliar de linha de produção (10 vagas), escriturário (1 vaga), recepcionista (3 vagas), técnico em segurança do trabalho (1 vaga), vigilante (6 vagas).

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para mais informações e orientações sobre o processo de seleção. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Garanta sua oportunidade no mercado de trabalho!

Veja o painel geral.