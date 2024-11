Funsat anuncia 2 mil vagas de emprego em 190 profissões diferentes nesta quarta-feira (6)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.094 oportunidades de emprego para 190 áreas profissionais diferentes nesta quarta-feira (6), em 250 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para açougueiro desossador (1 vaga), ajudante de carga e descarga de mercadoria (36 vagas), alinhador de pneus (2 vagas), assistente administrativo (4 vagas), atendente de loja (21 vagas), auxiliar de costura (1 vaga), auxiliar de desenvolvimento infantil (1 vaga), auxiliar de linha de produção (236 vagas), magarefe (100 vagas), operador de caixa (181 vagas), entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 1.233 postos de trabalho, entre eles, vagas para auxiliar de estoque (12 vagas), auxiliar técnico de montagem (6 vagas), colador de cartazes (3 vagas), instrutor de cursos livre (1 vaga), jardineiro (4 vagas), repositor em supermercados (130 vagas), servente de obras (42 vagas), social media (1 vaga) ou vigilante (6 vagas), por exemplo.

Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 22 vagas exclusivas em 11 funções: almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1 vaga), atendente de farmácia (3 vagas), auxiliar administrativo (4 vagas), auxiliar de estoque (1 vaga), auxiliar de lavanderia (1 vaga), auxiliar de limpeza (1 vaga), escriturário (1 vaga), recepcionista (2 vagas), técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga), vigilante (6 vagas).

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

