Fundação de Cultura divulga resultado do edital de credenciamento de pareceristas para atuar no FIC

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10) o resultado da seleção de pareceristas microempreendedores individuals para atuarem em projetos culturais inscritos nos editaos do Fundo de Investimentos Culturais – FIC/MS.

Foram apurados o total de 168 inscritos, nas seguintes áreas: 49 artes cênicas, 38 artes visuais, 8 artesanatos, 52 audiovisual, 5 design e moda, 36 cultura e folclore popular, 25 livros, literatura e escrita, 8 museus, arquivos e biblioteca, 37 músicas, 27 patrimônios cultural.

Após avaliação, foram verificados 40 habilitados em artes cênicas, 30 habilitados em artes visuais, 6 habilitados em artesanato, 36 habilitados em audiovisual, 5 habilitados em design e moda, 32 habilitados em cultura e folclore popular, 17 habilitados em livro, literatura e escrita, 6 habilitados em museus, arquivos e biblioteca, 30 habilitados em música, 22 habilitados em patrimônio cultural.

A lista dos habilitados e não habilitados você confere clicando AQUI.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.