Funcionários apagam princípio de incêndio em carreta carregada com PVC

Os funcionários de uma empresa apagaram o princípio de incêndio em uma carreta carregada com PVC que estava estacionada na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Adelina em Campo Grande.

De acordo com informações do repórter Wanderson Lara, houve um início de incêndio no motor da carreta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente no local, mas as chamas já haviam sido controladas por funcionários da própria empresa.

A carreta ficou atravessada no meio da avenida atrapalhando o trânsito e movimentação dos veículos que precisavam buscar outra rota alternativa.

Como as chamas já haviam sido controladas, o Corpo de Bombeiros fez as devidas orientações e fechou a ocorrência. (com informações do Wanderson Lara)