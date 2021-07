Fumacê percorre cinco bairros da Capital

Fumacê percorre os bairros a partir das 16h

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecido como Fumacê, percorre cinco bairros no período da tarde desta terça-feira (27), em Campo Grande.

O serviço do Fumacê começa às 16h e têm previsão de término às 22h, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra as portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Confira o itinerário das equipes:

Confira a versão digital do jornal O Estado

Veja também:

Inscrições para o Fies do 2° semestre começam hoje

As inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2021 começam hoje (27). Candidatos interessados podem efetuar a inscrição por meio do portal do programa até a próxima sexta-feira (30).