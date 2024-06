Frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul com queda acentuada de temperatura

As temperaturas em Mato Grosso do Sul sobem nesta sexta-feira (28), mas os moradores devem se preparar para uma brusca mudança climática no fim de semana. Entre sábado (29) e domingo (30), uma nova frente fria chega ao estado, trazendo temperaturas mínimas previstas de até 4ºC.

Nesta sexta-feira, a cidade de Campo Grande amanheceu com céu parcialmente claro e temperaturas em torno de 19ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a máxima para hoje não passe dos 29ºC. Em outras cidades do Estado, as máximas variam entre 24ºC em Ponta Porã e 33ºC em Corumbá. As cidades de Naviraí, Dourados, Ivinhema, Bonito, Três Lagoas e Maracaju também registram temperaturas altas, com máximas entre 29ºC e 31ºC.

No sábado, a temperatura começará a cair em Campo Grande, onde a máxima prevista é de 26ºC. O Climatempo indica uma pequena possibilidade de chuva no fim de semana, uma mudança bem-vinda após a seca que perdura desde 26 de maio.

No domingo, junho se encerra com a chegada de uma massa de ar frio de origem polar, que avançará pelo Centro-Oeste do país. Em Campo Grande, a mínima deve chegar a 12ºC, com máxima de apenas 17ºC.

A frente fria trará ainda mais frio para o interior do Estado. Sete Quedas e Amambai devem registrar mínimas de 4ºC, enquanto Ponta Porã terá mínima de 5ºC. Outras cidades como Dourados, Naviraí, Ivinhema, Maracaju, Bonito e Corumbá também enfrentarão temperaturas baixas, com mínimas variando entre 7ºC e 12ºC.

Além das baixas temperaturas, há previsão de geada na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, especialmente em áreas como Sete Quedas e Amambai, onde os termômetros podem registrar os menores valores.

Com informações do Climatempo e Inmet

