Frente fria derruba temperaturas em Mato Grosso do Sul, mas calor retorna durante o dia

A frente fria que estava prevista para atingir Mato Grosso do Sul chegou, trazendo uma manhã gelada nesta quarta-feira (13). Em Amambai, no extremo sul do Estado, os termômetros registraram a mínima de 9°C ao amanhecer. No entanto, com o avançar do dia, a expectativa é de que as temperaturas subam gradativamente.

Confira as mínimas registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na madrugada desta quarta-feira:

– Amambai: 9,9°C

– Ponta Porã: 12,4°C

– Sete Quedas: 12,7°C

– Porto Murtinho: 13,9°C

– Dourados: 14,4°C

– Campo Grande: 15,7°C

Em Campo Grande, o céu está parcialmente nublado, e a temperatura máxima não deve ultrapassar os 29°C hoje. Para os próximos dias, o calor deve intensificar, com previsões de até 32°C na quinta-feira (14) e 33°C na sexta-feira (15).

Já na região pantaneira, o sol deve aparecer com mais intensidade, e as máximas prometem ser mais altas. Aquidauana pode registrar 32°C, enquanto Porto Murtinho, Corumbá e Coxim devem ter picos de 31°C. No sul do estado, Ponta Porã deve alcançar os 28°C, e Dourados pode registrar 31°C.

Outras máximas previstas para esta quarta-feira incluem:

– Chapadão do Sul: 26°C

– Naviraí e Nova Alvorada do Sul: 29°C

– Bonito, Bataguassu, Nova Andradina e Três Lagoas: 30°C

– Ivinhema e Maracaju: 31°C

Para a quinta-feira, o clima ameno deve continuar, mas a possibilidade de chuva diminui, com o tempo ficando estável. Ainda assim, pancadas de chuva isoladas não estão descartadas, especialmente nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul.

Com informações do Inmet

