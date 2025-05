Fórum pré-COP30 em Bonito tem autoridades e empresários para discutir economia sustentável

O Pantanal enfrenta desafios para a sua conservação e manutenção da biodiversidade, e diferentes esforços estão sendo aplicados para garantir que a economia sustentável possa contribuir para proteção do território. Esse tema está na pauta de uma discussão para ser levada à COP30, que vai acontecer em Belém (PA), no segundo semestre de 2025, e será abordado no evento Fórum LIDE – COP30, marcado para acontecer em Bonito, entre os dias 29 e 31 de maio, no Hotel Zagaia. O diretor presidente do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Angelo Rabelo, participa do encontro no dia 30/5, no Painel 2 “Oportunidades, negócios e a economia sustentável”.

“Vivemos um momento de grandes desafios para manutenção do Planeta e Mato Grosso do Sul está com uma política bem definida, voltada para promover a conservação e o desenvolvimento sustentável. No Estado, temos a Lei do Pantanal, como exemplo desse compromisso. Ainda temos outras iniciativas importantes em andamento e realizar um evento reunindo diferentes autoridades e a iniciativa privada é necessário para avançarmos em medidas de impacto”, aponta o diretor presidente do IHP, Angelo Rabelo.

O evento é organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais (lide.com.br) e reúne autoridades, especialistas e representantes do setor produtivo para debater o desenvolvimento sustentável no Brasil. Na lista de participantes estão o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; o presidente do LIDE MS, Aurelio Rocha; o presidente da Federação das Indústrias do Estado (Fiems), Sérgio Longen; o secretário do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação de MS (Semadesc), Jaime Verruck. Também vão participar o fundador e Co-chairman do LIDE João Doria, o ex-presidente do Brasil Michel Temer e representantes de empresas como Suzano, DIAGEO, Ambipar, Fiesp.

A agenda ainda envolve a presença de Dan Ioschpe, Campeão de Alto Nível da COP 30 e principal representante do setor privado global na próxima Conferência do Clima da ONU; bem como a participação da copresidente do Painel Internacional de Recursos da ONU, Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente.

A programação do Fórum LIDE – COP 30 será composta por três grandes painéis temáticos: “Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade: um equilíbrio sustentável”, “Oportunidades, Negócios e a Economia Sustentável”, enfocando as novas fronteiras do empreendedorismo verde e modelos de negócio voltados à responsabilidade socioambienta e “A contribuição da agroindústria para a sustentabilidade”.

A escolha de Bonito como sede do Fórum é simbólica. Considerada um dos maiores destinos de ecoturismo do Brasil, a cidade representa uma simbiose exemplar entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico. Inserido num estado que atravessa um ciclo de crescimento consistente, com políticas públicas voltadas à atração de investimentos sustentáveis, o evento se coloca como uma instância estratégica de visibilidade, articulação e influência no debate climático nacional.

A iniciativa realizada pelo LIDE – o maior e mais importante grupo de networking empresarial da América Latina – conta com o apoio institucional do Sistema FIEMS e do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, o evento terá transmissão pelo link: aovivo.lide.com.br.

Fundado no Brasil em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais (lide.com.br) conecta organizações e líderes globalmente, fomentando redes que promovem a livre iniciativa, a inovação e o crescimento econômico. Os comitês multilaterais do LIDE abrangem 34 setores econômicos estratégicos, e são coordenados por renomados empresários e autoridades, impulsionando discussões setoriais. O LIDE tem sede em São Paulo, escritórios regionais por todo o Brasil, e unidades nas Américas, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, na Oceania e na África. Desde 2020, é presidido globalmente pelo empresário João Doria Neto.

