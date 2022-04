Forúm discute ações para preservar o bioma do Pantanal, contra incêndios florestais

Nesta sexta-feira (1), será realizado o 1° Forúm “Fogo e desenvolvimento sustentável no Pantanal”, para discussão de planejamento e ações de preservação do bioma, que sofrem todos os anos com incêndios florestais. Neste ano já está previsto um período crítico de seca, e medidas eficazes para preservar o pantanal serão discutidas.

O evento é uma parceria entre o Sebrae/MS, BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Essa parceria já ocorre desde 2021, com medidas para capacitar produtores e integrar, tanto entidades públicas quanto privadas, com o setor produtivo.

No forúm, serão realizadas palestras, oficinas e cursos de brigadistas, além de apresentação de propostas tecnológicas de produção sustentável, buscando diminuir a emissão de carbono, e conta com o apoio da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), FAEMS (Federação das Associações Empresariais de MS), Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS) e da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O forúm acontecerá hoje, das 14h às 18h, no auditório do Sebrae/MS localizado na Avenida Mato Grosso, 1661 em Campo Grande. Também será feita uma transmissão ao vivo pelo YouTube do Sebrae, pelo fato que o programa abrange tanto o Mato Grosso do Sul quanto o Mato Grosso.