Filme raro é encontrado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Um filme pornográfico, intitulado “Loira, tarada e gulosa”, que teria chegado ao Brasil na década de 1990, foi recentemente encontrado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A história se tornou viral na internet após um cineasta começar a procurar o filme e tentar descobrir mais informações sobre o longa.

O filme, supostamente produzido nos anos 80 e com o título original “Blonde Heat”, foi exibido pela primeira vez no Brasil em 1991. A trama é uma história pornográfica e, na época, não era incomum a exibição desse tipo de produção em cinemas.

No entanto, a obra se perdeu com o tempo e voltou à tona recentemente depois que o diretor-executivo William Marc encontrou a película do filme na universidade. O mesmo acredita na veracidade da raidade do filme e busca formas de restaurar a obra.

Segundo Marc, diversos especialistas em produções pornográficas afirmaram nunca ter ouvido falar do filme, o que reforça a hipótese de sua raridade.

Após a divulgação do achado, a história viralizou na internet e internautas começaram a entrar em contato com o cineasta. Alguns até mesmo mostraram fotos do filme sendo usadas como decoração de mesa.

A história por trás de “Loira, tarada e gulosa” ainda é incerta e pode trazer surpresas, já que a época em que o filme chegou ao Brasil foi marcada pela exibição de produções para maiores de idade em cinemas. A empresa Jaime Tavares Filmes e Vídeo é responsável pela chegada do longa ao país e uma portaria datada de fevereiro de 1991 o classificou como sendo para maiores de idade devido a suas cenas de sexo explícito.

De acordo com informações obtidas por alunos de mestrado da Universidade Federal do Ceará, o filme “Loira, tarada e gulosa” teria sido exibido em setembro de 1991 no Cine Jangada, em Fortaleza. Já a película do filme teria chegado à UFMS por meio de um aluno que a encontrou no antigo Cine Center durante uma aula de fotografia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.