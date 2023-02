Filhos da pandemia: estudantes do nível superior iniciam ano letivo com programação especial

Diferente de anos anteriores, atividades ficaram voltadas para garantir o acolhimento dos calouros

Tão esperado quanto as férias é o retorno à rotina dos estudos. Em especial para aqueles que concluíram o Ensino Médio e ingressaram em uma universidade, como os acadêmicos da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), na Capital. Após um cenário de pandemia, cercado de aulas híbridas e sem muito contato humano, a tradicional acolhida para receber os alunos da universidade retomou as atividades normais no campus, nesta quinta-feira (23). Neste ano, o tema foi “UCDB Summer”, com a atmosfera dos festivais eletrônicos e multicoloridos, com o objetivo de recepcionar os novos acadêmicos e integrá-los aos veteranos e professores.

Conforme o calendário acadêmico, neste ano as aulas dos veteranos começaram no dia 13 de fevereiro, antes mesmo do carnaval. Agora, foi a vez de os calouros vivenciarem a rotina universitária de forma presencial, uma vez que já realizaram atividades no formato online.

Ao jornal O Estado, o reitor da UCDB, padre José Marinoni, reforçou a importância do primeiro contato dos novos alunos com a instituição, após o cenário de isolamento social em razão da pandemia da COVID-19. “Muitas vezes essa questão pode passar despercebida por algumas pessoas. Esses acadêmicos que estão chegando nesse ano de 2023 e ingressando, não somente na UCDB, mas em outras universidades, são chamados de ‘os filhos da pandemia’, em meu modo de ver. Isso porque, justamente quando iniciaram no Ensino Médio, lá em 2020, estávamos enfrentando o terrível coronavírus. Eles passaram os últimos três anos aprendendo de forma remota, nas telas dos computadores e celulares, e somente hoje, estão conhecendo um ambiente novo, com novas pessoas e um novo mundo que fará parte da vida deles a partir de agora”, destacou.

Para Marinoni, é fundamental esse tipo de acolhida, na linguagem jovial. “Eles precisam sentir que estão sendo acolhidos, que são bem-vindos. Eles precisam perceber que estamos dando a devida importância para eles, nessa nova fase. Essa geração precisa desse carinho, desse afeto e alegria, para que se sintam em casa e possam assim recuperar o tempo perdido. A UCDB será chamada de segunda casa por eles, pelos próximos anos”, afirmou.

Vivenciando esse momento com alegria, música e diversão, os calouros, veteranos e colaboradores da Universidade Católica tiveram um show especial do cantor Davizera, nos turnos matutino e noturno. Roleta com prêmios, picolé, e água de coco também marcaram a recepção deste ano. Para o calouro do Curso de Medicina Veterinária Heitor Cozzatti, 17, a iniciativa foi fantástica.

“Que massa ver tudo isso aqui, e saber que é pra gente. Eu imaginava que meu primeiro dia na faculdade seria cada um procurar sua sala e começar as aulas já, como é na escola. Essa Acolhida parece coisa daqueles filmes de adolescente da Disney. Estou mais empolgado para estudar, porque, além de ser um curso que eu escolhi e quero muito, vai ser num ambiente como esse”, disse o acadêmico, enquanto era recebido pelos seus veteranos do curso.

Já para o trio de amigos do Ensino Médio, a palavra que define o primeiro dia de aula é acolhedora. João Gabriel de 18 anos, Isabelli Chaves e Gabriel Vilella, ambos com 17 anos, contaram sobre essa experiência. “Já nos conhecíamos e escolhemos o mesmo curso, que é Educação Física. Isso facilitou um pouco para gente, para não nos sentirmos deslocados. Mas o que encontramos aqui foi totalmente diferente. Estamos nos sentindo acolhidos, de fato. Viver esse momento juntos tem sido algo incrível, e que temos certeza de que vai nos impulsionar na vida acadêmica”, afirmaram.

Trote Solidário

Com mais de 20 cursos de graduação presencial, a Uniderp também iniciou o semestre letivo ontem (23). Os calouros aguardados para este semestre representam 15% a mais em relação ao ano passado. Recebidos pelos coordenadores de cada curso, os novos alunos foram acolhidos em sala e tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura da universidade.

O Trote Solidário é um diferencial e já se tornou tradição. Este ano, a proposta é sensibilizar os calouros para a doação de sangue e o cadastro de doação de medula óssea, por meio de parceria com as atléticas dos cursos, o Hemosul e o Instituto Sangue Bom.

Volta às aulas na Rede Estadual

Mais de 180 mil alunos da REE (Rede Estadual de Ensino) também retomaram as aulas ontem (23), dando início ao ano letivo de 2023, nas 348 escolas espalhadas por Mato Grosso do Sul. Do número total de escolas públicas em MS, 172 oferecem o ensino integral aos alunos, com cerca de 35 mil matriculados no formato. Conforme o calendário escolar, o recesso dos estudantes será entre os dias 17 e 31 julho e o término está marcado para 15 de dezembro.

O atual secretário de Educação, Helio Daher, pontuou sobre os desafios da nova gestão e comentou sobre as melhorias na infraestrutura das escolas estaduais. “Isso também devem contribuir para que os alunos sejam melhores recebidos. Temos 25 escolas para inaugurar a reforma, no início de março, e mais escolas a partir de abril. Ainda tem escola concluindo a reforma, porque a chuva atrapalhou um pouco, deu uma ‘atrasadinha’, mas estamos correndo para que todos entrem nas escolas reformadas e tenham um bom ensino”, ressaltou.

Este ano letivo contará com cerca de 180 mil matrículas em todas as ofertas disponibilizadas pela Rede, como ensinos Fundamental e Médio, programas de Correção de Fluxo, Educação Profissional, entre outros.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.