Feirinha da Sidagro oferece produtos frescos neste sábado

A prefeitura municipal da Capital neste sábado (14), das 7h às 11h oferece no estacionamento do Paço Municipal a feirinha com produtos resultado da agricultura familiar estimulada pela administração.

A feirinha conta com a participação de produtores locais que são assistidos com orientações de técnicos da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

“Nós realizamos um trabalho de orientação e capacitação, fomentando técnicas que aumentam a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, inclusive com entregas de insumos e equipamentos”, conta Adelaido Vila, secretário municipal da Sidagro.

Somente no ano passado, a Sidagro realizou mais de 600 atendimentos em campo e 560 presenciais na Sidagro e por teleatendimento aos produtores. Um deles é o Vanderlei Azambuja Fernandes. Casado e pai de três filhos, ele cultiva os produtos na Chacrinha Meu Pastor e além da feirinha do Paço, participa da Feira do Rádio, que acontece todas às quartas-feiras de manhã, na Praça do Rádio Clube.

