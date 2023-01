Bombeiros utilizam 8 mil litros de água para conter incêndio

Um casal estava na residência localizada na avenida Pedro Celestino no bairro São Francisco que pegou fogo e o Corpo de Bombeiros na Capital na tarde desta sexta-feira (13).

“Eu moro na próxima quadra e percebi o cheiro e a fumaça e fui uma das pessoas que chamou o bombeiro às 13h01. Espero que não tenha ninguém lá dentro. A casa era de madeira bem antiga e o terreno estava com muito mato e o fogo alastrou muito rápido”, contou Viviane, vizinha.

Segundo Corpo de Bombeiros foram utilizados 8 mil litros de água para conter o fogo da Casa no local. “Não podemos afirmar como começou mas haviam alguns materiais recicláveis e roupas no local. Aparentemente mora alguém e vieram onze militares para esta ocorrência e demorou mais devido o trânsito até chegar aqui e o material da casa por ser madeira também contribui com o alastramento do fogo. Conseguimos conter o fogo na vizinhança. ” explicou o Tenente Jota batista.

Um morador também explicou que a casa tinha um proprietário que não morava no local e que era do pai dele falecido no ano passado e que estavam verificando se demoliriam a casa. O homem contou também que haviam moradores de rua que de vez em quando entravam no local e que já tinham avisado os donos.

Com informações de Mariely Barros e fotos: Marcos Maluf

