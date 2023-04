Feirão de oportunidades terá mais de mil vagas e salários de até R$ 5 mil

Evento será realizado no dia 8 de maio, na sede da Funsat

O 3° Feirão de Oportunidades, da Funsat (Fundação Social do Trabalho), que será realizado no dia 8 de maio, vai oferecer um leque de opções para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Serão mais de mil vagas disponíveis, com salários que variam desde R$ 1,3 mil a R$ 5 mil. Os interessados podem comparecer na sede da Funsat, localizada na rua 14 de Julho, 992, Centro, das 8h às 14h.

Conforme o diretor-presidente da fundação, Paulo Silva, do total de vagas, pelo menos, 70% é destinado para pessoas que não têm experiência no mercado de trabalho. “Quando a gente fala que é sem experiência é a pessoa que não tem registro na carteira porque ele tem alguma formação, tem algum curso. Ele não tem o registro na carteira”, destaca Paulo.

As empresas que já confirmaram presença são: Assaí; Solurb; Comper; Tahto; Morhena; Pires; JBS; Skill; Newline; supermercado Mister Junior; Atacadão; Coca-Cola; e Dale.

A ação da Funsat se torna ainda mais atrativa com as contratações imediatas em parceria com o RH (Recursos Humanos) das empresas, que estarão por lá. Em dias normais, o candidato precisa passar pelo atendimento e ser encaminhado à empresa. “A ideia é que a credibilidade do feirão conduza as pessoas, de que isso seja uma projeção de alcance maior”, declara.

Paulo vê com extrema importância a relação entre o poder público, empresário e empregado. “Quando os três entes trabalham juntos no desenvolvimento, a população ganha bastante. Queremos fazer um convite para quem está desempregado, quem está na busca do primeiro emprego. Se quer mudar de emprego, quer mudar de vida, quer vir para o mercado, que venha para a Funsat”, finaliza, acrescentando que o projeto existe para reforçar Campo Grande como a Capital das Oportunidades.

Contratações

Conforme dados do Caged, em fevereiro, o mercado de trabalho de Campo Grande teve saldo positivo de 1,2 mil novos empregos. O número é resultado de 10.396 desligamentos contra 11.642 admissões.

O setor que mais gerou oportunidades foi o de serviços, com 791 vagas; em seguida está indústria, com 247; construção, com 174 vagas; agropecuária (26) e comércio (8).

Por Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

